«Я бы жест определенный сделал»: Путин объяснил, зачем Финляндия вступила в НАТО

Финляндия вступила в Североатлантический альянс (НАТО) в надежде, что в России «все рухнет» и она сможет забрать часть территории страны. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин.
— Чего в НАТО-то пошли? А в надежде на то, что у нас тут все рухнет, а они тут как тут «цап-царап», вот они уже там границу строят по реке-сестре. Я бы и жест определенный сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь, — отметил глава государства в беседе с журналистами.
Он выразил мнение, что происходящие в мире события в значительной степени продиктованы именно такими соображениями, передает ТАСС.
4 мая представители Министерства обороны Финляндии заявили, что не сбивают пролетающие над территорией страны беспилотники в связи с непосредственной близостью границы с Россией. В тот же день премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами и добавил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.