Захарова сравнила Зеленского и певицу Пугачеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о проведении парада Победы в Москве, проведя ироничную аналогию с традицией Аллы Пугачевой «разрешать весну».
Поводом для комментария стала реакция бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера на высказывание Зеленского. Польский политик, как отмечается, с иронией заявил, что следующим шагом после подобных заявлений могло бы стать «разрешение» Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид в определенное время.
После этого Захарова опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, где упомянула традицию Пугачевой, связанную с ежегодным «разрешением весны». Представитель МИД РФ в шутливой форме задалась вопросом, как Миллер отреагирует на существование такой традиции.
Речь идет о так называемом Празднике желтых тюльпанов, который певица проводит в первое воскресенье марта. В рамках этой многолетней традиции Пугачева символически объявляет о наступлении весны.
В последние дни заявления вокруг празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади стали предметом активного обсуждения как среди российских, так и зарубежных политиков. На этом фоне представители разных стран и общественные деятели продолжают обмениваться публичными комментариями и ироничными репликами в адрес друг друга.
