Bloomberg рассказал о «сгорании» мировых запасов нефти рекордными темпами

Мировые запасы нефти «сгорают» рекордными темпами на фоне войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, через который проходила значительная часть поставок нефти из Персидского залива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков.
По расчетам инвесткомпании Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Это превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством (МЭА). Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты.
Bloomberg отмечает, что снижение запасов усиливает риск резкого роста цен и дефицита топлива. По данным JPMorgan, страны ОЭСР могут уже в июне приблизиться к уровню «операционное напряжение», а к сентябрю — к «операционный минимум», то есть минимальному объему нефти, необходимому для работы трубопроводов, терминалов и хранилищ.
Глава исследований сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева заявила, что «запасы нефти выступают в роли амортизатора глобальной нефтяной системы», и предупредила, что «не каждый баррель можно извлечь».
По данным Goldman Sachs, в последние дни наблюдаются признаки некоторого замедления сокращения запасов нефти, что связано со снижением спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Несмотря на это, глобальные запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года, отметили в банке.
Наиболее уязвимыми Bloomberg называет импортозависимые страны Азии — Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Они могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц. По данным компании Kayrros, занимающейся экологической аналитикой, запасы нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе вне Китая сократились примерно на 70 млн баррелей с начала конфликта в конце февраля. В Японии и Индии запасы находятся на минимальных сезонных уровнях как минимум за десять лет. При этом в КНР и Южной Корее уровень запасов настолько высок, что они, как говорится в статье, рассматривают возможность возобновления ранее ограниченного экспорта нефтепродуктов.
Дополнительное давление испытывает европейский рынок авиационного топлива, говорится в статье. В хранилищах хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен запасы упали на треть с начала войны и достигли минимума за шесть лет.
МЭА ранее уже согласовало рекордный выпуск 400 млн баррелей из стратегических резервов. Однако Bloomberg отмечает, что США использовали лишь около 79,7 млн баррелей из обещанных 172 млн баррелей, поскольку Вашингтон пытается одновременно сдержать цены и избежать критического сокращения собственных резервов.
Государства — участники МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов. До этого с момента основания агентства в 1974 году решение об использовании нефтяных резервов было принято пять раз — в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.
В перспективе резкое сокращение мировых запасов приведет к усилению давления на рынок после открытия Ормузского пролива, поскольку правительства и компании будут спешить пополнить их. «Мы ожидаем, что тенденция к сокращению запасов сохранится в течение следующих нескольких месяцев и в конечном итоге приведет к увеличению запасов в долгосрочной перспективе», — заявил гендиректор Plains All American Pipeline LP Уилли Чанг.
Тем временем добыча нефти странами ОПЕК в прошлом месяце опустилась до нового 36-летнего минимума на фоне войны с Ираном, писал Bloomberg. Добыча организации в апреле сократилась на 420 тыс. барр. в сутки, до 20,55 млн барр. в сутки — самого низкого уровня с 1990 года.
В середине апреля Reuters сообщил, что из-за невыполнения планов по добыче нефти с начала войны на Ближнем Востоке мировая экономика потеряла более $50 млрд. С мирового рынка были вытеснены 500 млн барр. нефти и конденсата, что стало крупнейшим сбоем в энергоснабжении в современной истории.
После начала операции США и Израиля против Ирана утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские вооруженные силы полностью контролируют пролив, и предупредил, что иранские вооруженные силы не позволят вывезти через него «ни литра нефти», пока продолжается атака на Исламскую Республику.
