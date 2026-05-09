Bloomberg рассказал о «сгорании» мировых запасов нефти рекордными темпами

Наиболее уязвимыми Bloomberg называет импортозависимые страны Азии — Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Они могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц. По данным компании Kayrros, занимающейся экологической аналитикой, запасы нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе вне Китая сократились примерно на 70 млн баррелей с начала конфликта в конце февраля. В Японии и Индии запасы находятся на минимальных сезонных уровнях как минимум за десять лет. При этом в КНР и Южной Корее уровень запасов настолько высок, что они, как говорится в статье, рассматривают возможность возобновления ранее ограниченного экспорта нефтепродуктов.