Путин: Планы Армении по вступлению в ЕС требуют особого рассмотрения

Планы Армении относительно присоединения к Европейскому союзу требуют особого рассмотрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Глава государства акцентировал внимание на необходимости взвешенного подхода к этому вопросу.

Источник: Life.ru

«Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия поддержит те решения, которые принесут пользу армянскому народу. Путин напомнил, что у России с армянским народом сложились особые отношения на протяжении столетий. Если армянскому народу выгодно то или иное решение — Москва не станет возражать.

Однако вопрос о планах Армении по интеграции в ЕС допустимо обсудить на очередном саммите ЕАЭС, подчеркнул президент России.

«Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо всё посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я вот сейчас отвечаю и думаю — вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на первой встрече в формате Армения — Европейский союз заявил, что его страна была бы рада получить членство в ЕС. Пашинян также обратил внимание, что ещё в 2025 году в республике приняли закон о начале процесса интеграции в ЕС. Эту инициативу разработало гражданское общество.

