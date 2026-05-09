Путин: Для России 9 Мая — святой день, а не комедия с игрой на клавишных

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Россия не считает возможным подшучивать над Днём Победы. Глава государства намекнул на прошлое комика, который с издевкой отнёсся к празднованию памятной даты — имея в виду киевского главаря Владимира Зеленского.

«Для нас, для России, всё-таки 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день. Потому что каждая семья у нас пострадала», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил о масштабах жертв в Великой Отечественной войне: 27 миллионов человек принёс на алтарь Победы Советский Союз. При этом на долю РСФСР пришлось 19 миллионов — почти 70% от общесоюзных потерь.

«Конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи», — подчеркнул Путин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков жёстко прокомментировал указ Владимира Зеленского о проведении парада в Москве, назвав его «цирком и клоунадой». В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не нуждается в чьих-либо разрешениях для проведения памятных мероприятий, посвящённых Дню Победы.

