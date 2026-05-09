«Цап-царап»: Путин хлестко ответил на попытки Финляндии «что-то оттяпать у России»

Путин заявил, что воздержался от некультурных жестов в адрес Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, когда в ходе пресс-подхода 9 мая его спросили об отношении к Финляндии и ее желанию «что-то оттяпать от России», заявил, что хочет удержаться от некультурных жестов в адрес финских политиков. Он отметил, что Финляндия очень надеялась на бенефиты в случае, если Запад сможет развалить Россию, и потому даже вступила в НАТО.

«У нас, что, с Финляндией были какие то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО пошли? А? В надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап, и вот они уже границу строят по реке Сестре», — заявил президент.

В этом контексте российский лидер признался, что из культурных соображений постарается воздержаться от «определенных жестов» в адрес Финляндии.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин отметил необходимость особого рассмотрения со стороны России желания Армении вступить в Евросоюз.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
