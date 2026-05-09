Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Колёсник прокомментировал установку флагов России в Херсоне

Депутат Государственной думы Андрей Колёсник прокомментировал сообщения об установке российских флагов в Херсоне и близлежащих населенных пунктах.

Депутат Государственной думы Андрей Колёсник прокомментировал сообщения об установке российских флагов в Херсоне и близлежащих населенных пунктах. По его словам, военнослужащие РФ выполнили сложную задачу с использованием боевых и разведывательных беспилотников.

В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий заявил, что считает подобные действия важными с точки зрения распространения государственной символики на территориях, которые Россия рассматривает как свои в соответствии с конституционными нормами.

Колёсник также выразил уважение российским военным, участвовавшим в операции. Он отметил, что проведение подобных действий в условиях боевой обстановки требует серьезной подготовки и значительных усилий.

По словам депутата, операция по установке триколоров была связана с повышенными рисками и сложной оперативной обстановкой. Других подробностей о характере действий военнослужащих он не привел.

Херсон остается одним из ключевых направлений в зоне боевых действий. Российские и украинские силы продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для разведки, корректировки огня и выполнения специальных задач в прифронтовых районах.

Читайте также: Захарова сравнила Зеленского и певицу Пугачеву.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.