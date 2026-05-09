Депутат Государственной думы Андрей Колёсник прокомментировал сообщения об установке российских флагов в Херсоне и близлежащих населенных пунктах. По его словам, военнослужащие РФ выполнили сложную задачу с использованием боевых и разведывательных беспилотников.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий заявил, что считает подобные действия важными с точки зрения распространения государственной символики на территориях, которые Россия рассматривает как свои в соответствии с конституционными нормами.
Колёсник также выразил уважение российским военным, участвовавшим в операции. Он отметил, что проведение подобных действий в условиях боевой обстановки требует серьезной подготовки и значительных усилий.
По словам депутата, операция по установке триколоров была связана с повышенными рисками и сложной оперативной обстановкой. Других подробностей о характере действий военнослужащих он не привел.
Херсон остается одним из ключевых направлений в зоне боевых действий. Российские и украинские силы продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для разведки, корректировки огня и выполнения специальных задач в прифронтовых районах.
