Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского, «разрешившего» парад на Красной площади 9 мая, и певицей Аллой Пугачевой, которая традиционно «дозволяла» наступить весне.
Так, дипломат прокомментировала пост бывшего премьера Польши Лешека Миллера, в котором он заметил, что после «указа» украинского главаря о проведении Дня Победы в России, затем должно стать «разрешение» для Японии и Египта.
«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну “разрешает” Пугачева?» — написала Захарова в Telegram-канале.
Как писал сайт KP.RU, ранее политик Лешек Миллер высмеял главу киевского режима с его указом, якобы «позволяющем» России провести Парад Победы в Москве. Как отметил экс-премьер, самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря. Теперь украинец должен дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утра, добавил Миллер.