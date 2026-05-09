Как писал сайт KP.RU, ранее политик Лешек Миллер высмеял главу киевского режима с его указом, якобы «позволяющем» России провести Парад Победы в Москве. Как отметил экс-премьер, самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря. Теперь украинец должен дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утра, добавил Миллер.