Ассоциация Украины с ЕС стала первым этапом кризиса, заявил Путин

В беседе с журналистами Владимир Путин указал, что первый этап конфликта на Украине начался с попыток вступления страны в ЕС. По его словам, обсуждался вопрос поставок европейской продукции на российский рынок, но различия в фитосанитарных нормах помешали этому процессу.

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС) стали начальным этапом текущей ситуации на Украине.

«А с чего началось-то? С отступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап», — отметил он в беседе с журналистами. В тот период в контексте возможного взаимодействия Украины и Евросоюза с европейскими партнерами обсуждался вопрос поставок их продукции на российский рынок через украинскую территорию.

Как уточнил Путин, сложность заключалась в различиях фитосанитарных норм: в России они значительно строже, в связи с чем Москва не могла разрешить транзит товаров из ЕС через Украину.

Ранее Владимир Путин отметил, что ложь западных политиков относительно нерасширения НАТО привела к конфликту на Украине. Глава государства также добавил, что в настоящее время с Россией руками украинцев воюет «глобалистское направление западных элит».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше