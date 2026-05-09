Ассоциация Украины с ЕС стала первым этапом кризиса, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС) стали начальным этапом текущей ситуации на Украине.
«А с чего началось-то? С отступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап», — отметил он в беседе с журналистами. В тот период в контексте возможного взаимодействия Украины и Евросоюза с европейскими партнерами обсуждался вопрос поставок их продукции на российский рынок через украинскую территорию.
Как уточнил Путин, сложность заключалась в различиях фитосанитарных норм: в России они значительно строже, в связи с чем Москва не могла разрешить транзит товаров из ЕС через Украину.
Ранее Владимир Путин отметил, что ложь западных политиков относительно нерасширения НАТО привела к конфликту на Украине. Глава государства также добавил, что в настоящее время с Россией руками украинцев воюет «глобалистское направление западных элит».