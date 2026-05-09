Фицо: санкции ЕС усиливают самодостаточность РФ

«Санкции ЕС лишь усиливают самодостаточность России во многих областях», — сказал Фицо. Он осудил предоставление «военных кредитов» Украине и позицию некоторых европейских стран, которые запретили словацкой делегации транзитный перелет через свое воздушное пространство на торжества в Москву. «Такие действия не укрепляют взаимное доверие», — отметил премьер.
Фицо приветствовал трехдневное перемирие на Украине и призвал к скорейшему завершению конфликта путем переговоров. «Из реакции российского президента на войну на Украине [во время нашей встречи в Москве] я сделал много серьезных выводов для моих партнеров в Евросоюзе. Вновь было подтверждено, что огромной ошибкой является то, что с российской стороной [ЕС] не ведет равноценный политический диалог», — сказал премьер.
Фицо проинформировал о готовящихся консультациях правительств Словакии и Украины, которые пройдут в форме совместного заседания кабминов. Сроки и место встречи, по его словам, станут известны позже.
Комментируя значение Победы над фашизмом, Фицо подчеркнул решающую роль СССР. «Не подлежащим сомнению фактом является то, что основные бремя войны и жертвы принесли народы Советского Союза, особенно русские. Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Этот факт невозможно отрицать», — сказал премьер.