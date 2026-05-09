Путин ответил, кого Россия примет в качестве переговорщиков от ЕС

Владимир Путин заявил, что Москва примет в качестве переговорщика от Евросоюза любого лидера, который воздерживался от оскорбительных высказываний в адрес России.
«Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», — заявил Путин журналистам.
Ранее Путин рассказал, что укрепление мощи России заставит Европу отказаться от попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны и принизить роль СССР в разгроме фашизма.
Также российский лидер поделился мнением, что украинский конфликт близок к своему завершению.
