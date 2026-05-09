Путин отреагировал на желание Зеленского встретиться: что сказал президент

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.
«Если кто-то предлагает (встречу — прим. ред.), пожалуйста, тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — сказал глава государства.
Как писал сайт KP.RU, также российский лидер отметил, что готов встретиться с украинским главарем и не обязательно только в российской столице. По словам президента РФ, можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном соглашении с Украиной. Путин подчеркнул, что ему не о чем просто переговариваться с Зеленским. Если встречаться, то только для утверждения достигнутых договоренностей, не более того.
Напомним, 22 апреля украинский глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев выступает за проведение встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. По его словам, для этого Киев обратился к Анкаре и еще нескольким «определенным столицам» с просьбой организовать переговоры.