В ФРГ заявили о слабости перед РФ после срыва поставок ракет из США

Немецкий портал T-Online сообщил, что Германия столкнулась с серьезными трудностями в оборонном планировании после отказа США от поставок крылатых ракет «Томагавк». По оценке издания, это решение усилило уязвимость страны в вопросах стратегического сдерживания.

Как отмечается в публикации, ранее предполагалось, что дальнобойные ракеты будут использоваться для усиления защиты европейских территорий от потенциальных угроз, в том числе связанных с размещением российских ракет в Калининградской области.

Соглашение о поставках, по данным немецких СМИ, было заключено при участии бывшего канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Однако впоследствии договоренности были пересмотрены уже при администрации Дональда Трампа.

Издание утверждает, что решение Вашингтона стало следствием политических разногласий, связанных с международной повесткой. В результате Германия лишилась одного из ключевых элементов планируемой системы дальнего сдерживания.

T-Online также пишет, что в Берлине признают ограниченные возможности по противодействию возможным ракетным угрозам в рамках обычных вооружений. По оценкам, к 2029 году в Европе ожидаются дополнительные риски в сфере безопасности.

Отдельно отмечается состояние противовоздушной обороны: из первоначального числа батарей Patriot у Германии осталось лишь четыре. Часть комплексов была передана Украине в рамках военной помощи. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что отсутствие «Томагавков» стало бы крайне неблагоприятным фактором для обороноспособности страны.

В последние годы европейские страны активно пересматривают свои оборонные стратегии на фоне конфликта на Украине и усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Вопросы поставок вооружений и модернизации систем ПВО остаются одним из ключевых направлений военного планирования в ЕС.

