Путин назвал урегулирование на Украине делом Москвы и Киева

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия благодарна посредническим усилиям США, но урегулирование — это в первую очередь дело Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если кто-то хочет нам помочь и делает это — а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп — ред.) искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач — то мы за это только им благодарны», — сказал российский лидер журналистам, комментируя посреднические усилия США в урегулировании украинского кризиса.
При этом Путин подчеркнул, что несмотря на посреднические усилия других стран, в частности США, урегулирование — это в первую очередь дело Москвы и Киева.
«Но это прежде всего дело России и Украины», — отметил президент РФ.