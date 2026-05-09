Путин назвал урегулирование на Украине делом Москвы и Киева

Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия благодарна посредническим усилиям США, но урегулирование — это в первую очередь дело Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то хочет нам помочь и делает это — а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп — ред.) искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач — то мы за это только им благодарны», — сказал российский лидер журналистам, комментируя посреднические усилия США в урегулировании украинского кризиса.

При этом Путин подчеркнул, что несмотря на посреднические усилия других стран, в частности США, урегулирование — это в первую очередь дело Москвы и Киева.

«Но это прежде всего дело России и Украины», — отметил президент РФ.

