Путин: ЕС помогает Киеву технологиями и сборкой дронов

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны оказывают Украине технологическую помощь и участвуют в сборке техники, используемой Киевом. Так глава государства прокомментировал атаки украинских беспилотников.

По словам президента, часть такой техники собирается непосредственно на территории Европы. Он отметил, что российской стороне известно о поставках технологий и поддержке со стороны ЕС.

Путин также заявил, что европейские государства «играют на повышение» в украинском конфликте, однако при этом осознают возможные последствия своих действий.

«Они играют на повышение, но судя по тому, что сейчас было сказано, всё-таки ищут уже тоже контакта с нами: понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, однако не инициирует эту встречу без готового мирного договора. Он подтвердил, что присутствовавший в Москве в День Победы премьер Словакии Роберт Фицо действительно рассказал о своей встречи с Зеленским, однако особого послания, которое он должен был передать, не было.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

