Путин подтвердил предложение России вывезти обогащенный уран из Ирана

Ситуация в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке зашла в тупик, так как США ужесточили позицию по обогащению урана в Иране, считает Владимир Путин. Он подтвердил, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана по-прежнему актуально. «Мне кажется, это хорошее предложение», — добавил господин Путин.