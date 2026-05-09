Путин о восстановлении отношений с Западом: «Чем раньше это произойдет, тем лучше»

Россия в любом случае восстановит отношения со многими западными странами, чем раньше это произойдет, тем лучше. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«В конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения. Чем раньше это произойдет, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран», — отметил глава государства.
По его словам, сейчас у Запада появляется понимание, что «не все так просто», возникают проблемы, а для их преодоления лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».
Российский лидер выразил надежду, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силы.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России указал, что отношения Москвы с Западом неизбежно нормализуются. Путин акцентировал внимание, что от понятия «Глобальный Запад» можно отказаться, поскольку его доля в мировом ВВП постоянно и стремительно сокращается. Все это происходит в момент, когда экономики Глобального Юга и Востока напротив — показывают уверенный рост, констатировал глава государства.