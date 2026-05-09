Путин назвал условие для встречи с Зеленским в третьей стране

Путин: встреча с Зеленским возможна при окончательных договоренностях.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», — подчеркнул российский лидер журналистам, говоря о возможности встречи с Зеленским.