Путин назвал экс-премьера Британии представителем "шоу-бизнеса"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона представителем «шоу-бизнеса».
Глава российского государства рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега» — президент Франции Эммануэль Макрон — позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил Путина отвести войска от Киева.
«Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: “Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо”, — рассказал Путин журналистам.
Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.Читать дальше