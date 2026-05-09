Путин: РФ обсуждала с партнёрами и США последствия возможных атак Киева на 9 Мая

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия подготовила массированный ответный удар по центру Киева, который был бы нанесён при попытках сорвать мероприятия 9 Мая. Он напомнил, что Министерство обороны ранее выступило с соответствующим заявлением: в случае попытки срыва праздничных мероприятий российская сторона была бы вынуждена нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Выступая перед журналистами президент РФ уточнил, что от Минобороны сообщений о провокациях Киева не было.