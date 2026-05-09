В НАТО заподозрили Трампа в планах вывести военных не только из Германии

Страны НАТО готовятся к выводу еще больше войск США из Европы. Среди других вариантов — перераспределение американских военных в страны, с которыми американский лидер настроен сотрудничать, выяснил Bloomberg.

Источник: РБК

Союзники США по НАТО ожидают, что президент Дональд Трамп продолжит сокращение американского военного присутствия в Европе после решения вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов стран альянса.

По данным агентства, в НАТО допускают вывод дополнительных подразделений, в том числе из Италии, а также отказ Вашингтона от размещения американских ракет большой дальности в Германии — план был утвержден еще при администрации Джо Байдена.

Собеседники Bloomberg также не исключают, что США могут отказаться от участия в некоторых военных учениях и перераспределить силы из европейских стран, которыми Трамп недоволен, в государства, поддерживающие его политику. Подобный сценарий обсуждался еще во время первого президентского срока Трампа, когда он рассматривал увеличение контингента в Польше, говорится в статье.

Собеседники издания заявили, что их прогнозы основаны на публичных заявлениях Трампа и беседах представителей альянса с американскими коллегами о будущих планах США в отношении НАТО.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera 9 мая Трамп заявил, что США «все еще рассматривают» вопрос о выводе войск с итальянских баз.

США сократят численность военного контингента в Германии гораздо больше, чем на 5 тыс. военнослужащих, говорил американский лидер в начале мая. Вывод контингента может занять от шести месяцев до года. В Пентагоне отмечают, что по состоянию на декабрь 2025 года в Германии находились более 36 тыс. американских военных, а также около 1,5 тыс. резервистов и 11,5 тыс. гражданских сотрудников.

Собеседники CBS News в Пентагоне связали этот шаг с недовольством Трампа уровнем поддержки со стороны европейских союзников в ходе конфликта с Ираном.

Трамп также допускал отказ от военного присутствия США в Италии и Испании. Обе страны отказывали Вашингтону в предоставлении военных баз для самолетов, участвовавших в войне против Ирана. Кроме того, Италия отказалась давать разрешение на посадку американским бомбардировщикам в Сицилии, а Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран. Американский лидер также критиковал Мадрид за отказ повысить военные расходы до 5% ВВП и вкладываться в НАТО.

В Италии сосредоточены 15,4 тыс. американских военных (12,7 тыс. регулярной армии), в Испании — 4,33 тыс. (включая 3,8 тыс. регулярных войск). В общей сложности в Европе размещены около 85 тыс. американских военных, пишет Bloomberg.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше