В НАТО заподозрили Трампа в планах вывести военных не только из Германии

Трамп также допускал отказ от военного присутствия США в Италии и Испании. Обе страны отказывали Вашингтону в предоставлении военных баз для самолетов, участвовавших в войне против Ирана. Кроме того, Италия отказалась давать разрешение на посадку американским бомбардировщикам в Сицилии, а Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран. Американский лидер также критиковал Мадрид за отказ повысить военные расходы до 5% ВВП и вкладываться в НАТО.