Путин: День Победы был в центре обсуждения во время встреч

«Что касается двухсторонних встреч и что было главным на этих переговорах: главным было событие, которое стоит в центре внимания и России, и всех стран, дружественных, как мы говорим, стран. В данном случае тех, представители которых приехали на праздничные мероприятия в Москву. В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы на память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось», — сказал глава государства.