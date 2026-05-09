Фицо высказался о неожиданных плюсах санкций ЕС для России

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь Владимир Путин в беседе с журналистами указал, что Россия в любом случае восстановит отношения со многими западными странами, чем раньше это произойдет, тем лучше. Президент заметил, что сейчас у Запада появляется понимание, что «не все так просто», возникают проблемы, а для их преодоления лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».