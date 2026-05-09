WSJ: Израиль перед военной операцией против Ирана создал секретную базу в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Израиль перед началом военного конфликта с Ираном развернул в Ираке секретную военную базу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их данным, объект служил логистическим хабом для израильских ВВС, там также дислоцировались спецназ и поисково-спасательные группы на случай, если бы израильские самолеты были сбиты в ходе боевых действий. Когда американский истребитель F-15 потерпел крушение в небе над Ираном, Израиль предложил Вашингтону помощь, отмечает издание. Военные США эвакуировали обоих пилотов своими силами, но Израиль в это время наносил авиаудары для обеспечения безопасности спасательной операции, отметил источник WSJ.
В начале марта израильскую базу едва не раскрыли, пишет издание. Местный житель обратил внимание на нетипичный уровень военной активности, после чего иракские военные отправились на разведку, но были атакованы. Впоследствии власти Ирака направили для проверки местности дополнительные силы, которые обнаружили признаки возможного нахождения там воинского контингента.
Газета отмечает, что временные объекты перед военными операциями создают и США. Подобный пункт был развернут в Иране при эвакуации американских пилотов в начале апреля, сообщает WSJ. По завершении спасательной миссии США подорвали самолеты и вертолеты, которые не могли покинуть базу.