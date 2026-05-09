Близость завершения СВО, переговорщик от ЕС и святость Дня Победы. Заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. При этом президент также выразил мнение, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта.
Российский лидер подчеркнул, что готов лично встретиться с Зеленским в любой стране, но только для подписания окончательного урегулирования, отметил, что считает экс-канцлер ФРГ Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров с ЕС, а также указал, что в России не считают возможным подшучивать над Днем Победы.
ТАСС собрал ключевые заявления российского лидера по итогам встреч 9 мая.
Парад Победы.
Минобороны РФ пока не передавало доклад о провокациях с украинской стороны во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, это будет сделано чуть позже: «Пока сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там доложат военные».
Отсутствие военной техники на параде Победы обусловлено не только соображениями безопасности, но «прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции».
Лидеры иностранных государств, которые приехали на 9 Мая в Москву, проявили личное мужество: «Те, кто приехал, безусловно, проявили в определенной степени личное мужество, ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и об инициированном президентом [США Дональдом] Трампом увеличении дней перемирия, обмена и так далее. То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали».
Готовность к ответу на провокации.
Россия была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать мероприятия, приуроченные к 9 Мая: «Как вы знаете, в начале Министерство обороны [РФ] выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева».
Россия обсуждала с КНР, Индией, США и другими странами последствия возможных атак Киева 9 мая и ответных ударов РФ: «Мы просто обрисовали нашим друзьям, коллегам, партнерам картину, которая может сложиться».
Перемирие с Украиной на День Победы.
Инициатива президента США Дональда Трампа о перемирии 9−11 мая — это оправданное предложение, носящее ярко выраженный гуманитарный характер: «Возникла инициатива президента Соединенных Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим. Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер».
Трамп в ходе последнего совместного разговора «очень достойно» говорил о 9 Мая.
Американский лидер в ходе телефонного разговора поддержал план перемирия к 9 Мая, но от Киева реакции не было: «Я сказал ему [Дональду Трампу], что планирую объявить [перемирие] 8 и 9 [мая]. Важно то, что президент Трамп это активно поддержал. И мы буквально через день объявили об этом. Но, как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было».
Предложение об обмене военнопленными.
Россия еще до предложения Трампа направляла Украине предложение об обмене военнопленными: «Кстати говоря, мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене».
Москва сама занималась подготовкой обмена пленными с Украиной, поэтому поддержала предложение Трампа о продлении перемирия: «Позднее возникло предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали 5-го числа. Можете у [директора ФСБ Александра] Бортникова спросить, он врать не будет, направили целый список — 500 человек».
От Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными: «Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало».
Украинское урегулирование.
«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться».
«Администрация США и президент США искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это, прежде всего, дело России и Украины».
Глобалистское направление западных элит воюет с Россией руками украинцев: «Что такое Запад — это, так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев».
Европа помогает Украине с технологиями, частично собирает у себя эту технику: «То, что технологии им дают в Европе, частично там собирают эту технику, мы знаем».
ЕС играет на повышение в украинском конфликте, помогая технологиями Киеву, но при этом понимает, что такая «игра может дорого стоить».
Политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток, это все вкупе спровоцировало конфликт на Украине: «Стремясь использовать Украину, как инструмент своих геополитических целей, эти деятели на Западе, они же всех обманывали, публично же сейчас об этом говорят».
Надежды Запада на крах России.
Запад «рассчитывал на быстрый крах России в течение шести месяцев» в 2022 году.
Запад рассчитывал «что-то оттяпать» у России к моменту предполагаемого краха страны в 2022 году, именно поэтому Финляндия вступала в НАТО: «Почему в НАТО пошли? В надежде, что у нас все рухнет, а они тут как тут — “цап-царап”. Уже там границу строят по реке Сестре».
«В конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения. Чем раньше это произойдет, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран».
Участие Европы в переговорном процессе по Украине.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией: «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин [Герхард] Шредер».
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году говорил, что Киев не должен подписывать мирный договор «с пистолетом у виска»: «Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 г. в Стамбуле, парафировали соглашение. Потом один коллега, чего скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с “пистолетом у виска”. Это прямая речь, у нас запись разговора сохранилась».
Значимость Дня Победы для России.
Россия не считает возможным подшучивать над Днем Победы, это «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день: «Для нас это святой день. Потому что каждая семья у нас пострадала».
«27 млн жертв, которые принес на алтарь Победы Советский Союз. РСФСР потеряла почти 70%».
Каждая российская семья пострадала в годы Великой Отечественной войны: на долю РСФСР пришлось 19 млн из 27 млн общесоюзных потерь: «Если 27 млн общие потери, то потери России будут почти 19 млн человек. Конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи».
Россия не считает тему перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы поводом для «игр»: «Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня, реакции не последовало. А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу».
Значимость Дня Победы была в центре обсуждения в ходе двусторонних встреч с лидерами государств, которые прибыли в Москву 9 мая: «В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы на память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось».
Попытки Запада переписать историю.
Переписывание в Европе истории Второй мировой войны является глупостью: «Глупость. Это может довести до нищеты».
Попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом будут сходить на нет с ростом силы России: «Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет — первое. Второе, что касается того, почему это вообще происходит. Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал».
Встреча с Зеленским.
Президент не предлагает инициативно лично встретиться с Владимиром Зеленским, но при этом и не отказывается от нее: «Я никогда не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, то пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся».
Глава государства готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, но только «чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры».
В настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта: «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]».
Выбор Армении между ЕС и ЕАЭС.
Планы Армении присоединиться к Европейскому союзу «требуют особого рассмотрения».
Россия поддержит те решения, которые будут выгодны армянскому народу: «У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий, и если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем».
Вопрос о планах Армении по ЕС можно обсудить на очередном саммите ЕАЭС: «Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я вот сейчас отвечаю и думаю, [что] вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите ЕврАзЭС».
Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС: «Это касается сельского хозяйства, это касается перерабатывающей промышленности, это касается таможенных и других сборов, и так далее и тому подобное. Это касается миграционной сферы».
Было бы логичным Армении провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС: «Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор».
Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь «мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного “развода”.
Ближний Восток.
В Иране «очень тяжелый и сложный конфликт».
Конфликт вокруг Ирана ставит «в сложное положение» Москву из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.
Озвученные российской стороной предложения по вывозу иранского обогащенного урана остаются на столе, Москва по-прежнему расценивает их как весьма хорошие: «Мне кажется, что это хорошее предложение: если все с этим согласятся, Иран может быть уверен полностью, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома. А к другим ядерным программам — к оружейным программам — Иран и не стремится».
Москва не пытается таким образом «раздувать политические жабры» и примет как согласие, так и отказ от своей помощи, «мы просто хотим внести свой вклад посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации».
Россия продолжает контакты с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана и надеется, что его можно прекратить как можно быстрее: «Мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее».
Заинтересованных в продолжении конфликта вокруг Ирана нет: «На мой взгляд, ну нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния».
РФ предлагала помощь в решении по иранскому мирному атому, но затем США и Иран ужесточили свои позиции, «по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, надо сказать».
В случае обострения ситуации вокруг Ирана «проигравшими будут все» и выразил мнение, что договоренности об его урегулировании должны быть достигнуты в интересах стран всего региона.
Отношение с КНР.
Россия от конструктивного сотрудничества и взаимодействия Китая и США получает только выгоду: «Мы от этого только получаем выгоду — от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем».
Россия и Китайская Народная Республика достигли высокой степени договоренности по тому, чтобы «сделать серьезный шаг вперед» в нефтегазовом сотрудничестве.
Для реализации этого шага «практически все основные вопросы согласованы»: «Если удастся их доработать и поставить точку во время визита [в КНР], я буду очень рад».
Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором в стабилизации международных отношений, фактором сдерживания и стабильности: «Взаимодействие таких государств, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности».
Экономика РФ.
Безработица в России сейчас составляет 2,2%, и это самый низкий уровень среди всех стран Группы двадцати: «У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран “двадцатки” — 2,2% до сих пор».