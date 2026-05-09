Близость завершения СВО, переговорщик от ЕС и святость Дня Победы. Заявления Путина

Значимость Дня Победы была в центре обсуждения в ходе двусторонних встреч с лидерами государств, которые прибыли в Москву 9 мая: «В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы на память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось».