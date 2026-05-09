Дегтярёв: 9 Мая — святой день для России

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил всех с Днём Победы.
"9 Мая — святой день для России.
В нашей стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества. Матчи в осаждённых городах, всесоюзные турниры, спортивное вещание — всё это поднимало дух народа", — написал Дегтярёв.
Он добавил, что спустя десятилетия все продолжают помнить подвиги предков.
Сегодня, 9 мая, отмечается 81-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне.
