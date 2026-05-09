Financial Times рассказала о «москитном флоте» Ирана у Ормуза

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует так называемый «москитный флот» из сотен скоростных катеров, размещённых вдоль южного побережья страны в укрытиях природного и инженерного типа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, небольшие боевые лодки скрываются в бухтах, пещерах и подземных сооружениях. В случае приказа они могут быстро выходить в район Ормузского пролива и создавать угрозу как военным кораблям, так и гражданским судам.
Катера оснащаются разным вооружением — от пулеметов до ракет малой дальности. При этом, как отмечают собеседники американских военных, их основная задача заключается не в уничтожении крупных кораблей, а в создании постоянной угрозы и дестабилизации судоходства.
FT пишет, что такая тактика направлена на давление на коммерческие перевозки через стратегически важный пролив. Даже без значительных повреждений судов подобные действия способны повышать риски и влиять на маршруты морской торговли.
Отмечается, что концепция использования малых высокоскоростных катеров как элемента асимметричной войны уже применялась Ираном ранее, в частности в период ирано-иракского конфликта 1980-х годов, когда такие силы использовались для атак и минирования акваторий.
Часть современных иранских катеров производится на основе гражданских и спортивных моделей. Среди них упоминается Seraj-1 — лодка, конструкция которой, по данным FT, повторяет британскую гоночную модель Bladerunner 51.
