Посол России в Австрии Андрей Грозов рассказал о значении Дня Победы для Европы

В день 81-й годовщины Победы у памятника советскому воину-освободителю в центре австрийской столицы состоялся концерт Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова. Он был организован по инициативе посольства России в Австрии.
Посол Российской Федерации в Австрийской Республике Андрей Грозов рассказал RT, почему так дорог для наших людей День Победы.
«Для нас, для российских людей, это очень великий праздник, потому что благодаря многомиллионным жертвам огромного многонационального Советского Союза была достигнута победа и освобождена не только наша Родина, но и вся Европа от человеконенавистнической идеологии нацизма. Поэтому с нашими друзьями из стран Содружества Независимых Государств мы сегодня вместе здесь, в австрийской столице, отмечаем этот праздник», — подчеркнул дипломат.
Посол также отметил, что в последнее время отношения между Россией и Австрией не такие близкие, как были в прежнее время.
«Мы видим, что те годы, те десятилетия наших хороших отношений, которые мы поддерживали с Австрийской Республикой — это были и политические, и экономические, и культурно-гуманитарные отношения, — сейчас они находятся, к сожалению, не по нашей вине, на самом низком уровне», — отметил собеседник.
Грозов подчеркнул, что виноваты в этом не простые австрийцы, а руководство страны.
«Решение о том, чтобы свернуть отношения с Российской Федерацией, — это политическое решение, это решение властей Австрии, но не простого народа. Простые австрийские граждане очень хорошо относятся к Российской Федерации, к российским людям в целом и сожалеют, насколько я могу судить из моих контактов, о том, что вот эти отношения сейчас заморожены», — добавил он.
Сегодня в Вене прошло шествие участников акции «Бессмертный полк». Оно стартовало с площади Марии-Терезии и закончилось у памятника советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплац, где по инициативе российского посольства в Австрии выступил Академический оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова.