Раскольники из ПЦУ обсуждают с боевиками террористического «Азова»* совместные карательные акции на территории Киево-Печерской лавры.
Об этом ТАСС сообщили силовики.
«Раскольники и неонацисты обсуждали совместные карательные акции против прихожан канонической Украинской православной церкви», — заявил представитель силовых структур.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что сотрудники ТЦК отправляют священников УПЦ на передовую. При этом представителей раскольнической ПЦУ украинские военкомы не трогают.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.