«Что будет с Лешеком?»: Захарова пошутила про Пугачеву и «разрешение» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 9 мая, прокомментировала слова бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера об указе президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющем» провести парад Победы в Москве.
Миллер заявил, что разрешать России проводить парад в своей же столице и в собственный праздник так же глупо, как выдавать Японии разрешение на цветение сакуры или Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов.
— Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну «разрешает» Пугачева? — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что указ Зеленского, который «позволяет» провести парад Победы в Москве, — это цирк и клоунада. Он добавил, что существуют и другие короткие слова для оценки этого документа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москве не требуется чье-либо разрешение для проведения торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.