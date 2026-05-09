Россия озабочена возрождением нацизма в Европе, заявил посол Грозов

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Россия с озабоченностью наблюдает возрождение нацизма в Европе, а деятельность неонацистских объединений имеет место в том числе в Австрии, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на приеме в российском посольстве по случаю Дня Победы.
«С глубокой озабоченностью мы видим, как вновь в Европе поднимает голову нацизм, его последователи — современные неонацисты», — сказал он.
Дипломат пояснил, что активно задействуются «методы геббельсовской пропаганды»: чудовищная ложь, запугивание призрачной угрозой с Востока, разжигание межнациональной ненависти и конфликтов между соседними странами, молчаливо поощряются и зачастую поддерживаются акции неонацистских так называемых «общественных объединений». «К глубокому сожалению, это имеет место и в Австрии», — добавил дипломат.
По его словам, доходит до того, что против несогласных с приспешниками этой человеконенавистнической идеологии применяются нацистские методы расправы. «Заживо сжигают людей (Одесса, 2 мая 2014 года), как это было в Хатыне, других белорусских и российских деревнях на оккупированных немецкими нацистами территориях», — привел сравнение посол.
Он подчеркнул, что долгом российской стороны как наследников победителей нацизма — быть достойными их подвига, защищать правду о войне, противодействовать ее искажению, сохранять историческую память и справедливость, не допускать попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и оправдания нацизма в угоду политической конъюнктуре.
«Пусть этот день укрепляет веру в силу правды и справедливости и вдохновляет на созидание во имя мира и благополучия», — заключил Грозов.