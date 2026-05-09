Галлямов: боль, пережитая ветеранами ради нас, не сопоставима ни с чем

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал поздравление с Днём Победы.
"Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат и тренировка — это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами ради нас, не сопоставима ни с чем.
Спасибо им за жизнь, за лёд, за возможность творить и кататься", — написал он.
Сегодня, 9 мая, отмечается 81-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Галлямов и Мишина — бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и турнире пар, чемпионы мира, Европы, трёхкратные чемпионы России.
