МОСКВА, 9 мая — РИА новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, пообещавшему разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо, выбравшему День Победы в РФ вместо Дня Европы, отметив, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы.
Мерц заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы.
«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — сказала она РИА Новости.
«Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь», — добавила Захарова.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше