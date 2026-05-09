Запад рассчитывал на быстрый крах России в 2022 году, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Запад в 2022 году рассчитывал на быстрый крах России, по их мнению, все должно было бы развалиться, но не получилось, сказал президент России Владимир Путин.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что Запад, поддержав в 2022 году Украину, ждал крушения российской государственности за несколько месяцев, но у них не получается.
«Мы все это знаем: все рассчитывали на быстрый крах России в течение шести месяцев: все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице», — сказал Путин.