Член финской партии Альянс свободы Армандо Мема заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, несмотря на, по его оценке, враждебную риторику Киева и западных стран. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский направляет сигналы о намерении продолжать боевые действия и добиваться вступления страны в НАТО. На этом фоне, как отметил Мема, Москва, по его мнению, продолжает демонстрировать открытость к переговорам.
Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без устранения его «коренных причин», среди которых он назвал расширение НАТО. Эта позиция, как отмечается, регулярно озвучивается рядом зарубежных политиков и экспертов, выступающих с критикой политики альянса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером возможна в третьей стране только при условии достижения предварительных договоренностей по мирному соглашению. Он также допустил возможность проведения переговоров в Москве при соответствующем запросе со стороны Киева.
В международной повестке продолжаются обсуждения возможных форматов переговорного процесса, включая участие посредников и выбор площадки для будущих встреч. Вопрос о перспективах прямого диалога между сторонами остается одним из ключевых в дипломатических дискуссиях на фоне продолжающегося конфликта.
