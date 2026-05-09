Путин: Макрон просил не заставлять Киев подписывать мирный договор

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле Москва и Киев были близки к заключению мирного соглашения. По его словам, обсуждение документа проходило на фоне активных дипломатических контактов между различными странами.
Российский лидер рассказал, что после переговоров ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. В разговоре французский лидер, как утверждает Путин, высказал мнение, что Украина не должна принимать столь важные решения под давлением текущей ситуации.
Путин также отметил, что речь шла о конкретной формулировке, прозвучавшей в беседе с Макроном. По его словам, у российской стороны сохранилась запись этого разговора.
Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Об этом он сообщил во время общения с представителями прессы.