FT рассказала, как спецпосланники меняют мировую дипломатию

Специальные посланники президента США Дональда Трампа становятся новыми миротворцами, поскольку они не обременены дипломатическим опытом и не ограничены бюрократическими процедурами, пишет Financial Times.
Одни и те же люди ведут переговоры о прекращении конфликтов на Украине, в секторе Газа и Иране и они могут позвонить президенту в любое время, указывает газета.
«Совет мира (инициатива Трампа по Газе. — РБК) не заменит ООН, но поле для гольфа может быть не хуже стола переговоров», — пишет FT.
Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер погрязли в конфликтах частных интересов, что стало преимуществом, поскольку без этого не было бы стимула к урегулированию военных конфликтов, отмечает издание. Тот факт, что они постоянно говорят о бизнесе, должен убедить всех в том, что они настроены на мир.
Зять американского президента Джаред Кушнер участвовал в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, а также между Ираном и США. Кроме того, он сыграл ключевую роль в написании американского мирного плана по Украине, писала The Financial Times. Кушнер принимал участие в консультациях делегаций США и Украины, переговорах России и США, приезжал в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, участвовал в трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.
В тех же переговорах участвовал и Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку. Он несколько раз приезжал в Россию, в том числе вместе с Кушнером.
FT связывает перемены в дипломатии с изменением природы американской мощи. После Второй мировой войны гегемония США обеспечила открытые морские пути, стабильную финансовую систему и коллективную безопасность. Сегодня Соединенные Штаты больше не хотят или не могут предоставлять эти блага. Вместо этого они предпочитают выступать в роли «главного глобального разрушителя», поясняет газета.
США практикуют своего рода «театральную гегемонию», при которой все войны являются всего лишь «специальными операциями», а все провалившиеся специальные операции (как, например, в Иране) рассматриваются как глобальные проблемы, которые должны решать другие страны, указывает FT.
Внешнеполитическая стратегия Трампа настолько непредсказуема, что выводит всех из равновесия: пока мир переживает один шок, уже обрушивается другой. Такой хаотичный подход американский политолог Стивен Холмс называет «иерархией без порядка». Газета также описывает его как «доктрину Агамемнона», согласно которой возмездие — как для врагов, так и для нелояльных союзников — неизбежно.
FT сравнивает работу дипломата в эпоху Трампа с «кучером в эпоху автомобилей». Мир американского президента — это мир, сформированный посредниками, а не средними державами, такими как Турция, страны Персидского залива или Пакистан, которые, в свою очередь, мечтают быть посредниками, отмечает газета.
«Америка очень спешит, поэтому времени на съемки настоящих фильмов нет, только трейлеры. Некоторые трейлеры окажутся достаточно мощными, как в случае с Венесуэлой; но некоторые обернутся против самих создателей, как в случае с Ираном», — пишет издание.
Истинный смысл власти для американского лидера заключается не в способности навязывать свою волю другим, а скорее в умении заставить их решать американские проблемы, тогда как задача специальных посланников — донести это до всех остальных, заключает FT.
