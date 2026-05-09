FT рассказала, как спецпосланники меняют мировую дипломатию

Зять американского президента Джаред Кушнер участвовал в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, а также между Ираном и США. Кроме того, он сыграл ключевую роль в написании американского мирного плана по Украине, писала The Financial Times. Кушнер принимал участие в консультациях делегаций США и Украины, переговорах России и США, приезжал в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, участвовал в трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.