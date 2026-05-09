Путин подтвердил, что Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к встрече

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова Владимира Зеленского о готовности к встрече.
«Я услышал ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», — подчеркнул президент России.
Также в ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что он не предлагает встречу с Зеленским, но и не отказывается от неё.
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву для личной встречи.
