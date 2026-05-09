Тайный военный объект Израиля обнаружен на территории Ирака

Израиль до начала конфликта с Ираном создал тайный военный объект в Ираке. По данным WSJ, база служила логистическим узлом для ВВС и местом дислокации спецназа. Власти Ирака заподозрили неладное после жалобы местного жителя на необычную военную активность и направили на разведку военных.

Источник: Reuters

Израиль до начала вооруженного конфликта с Ираном создал на территории Ирака секретный военный объект. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, база использовалась в качестве логистического узла для ВВС Израиля. На ней также размещались подразделения спецназа и поисково-спасательные группы, предназначенные для действий в случае, если израильские самолеты будут сбиты в ходе боевых действий.

По данным издания, после крушения американского истребителя F-15 в небе над Ираном Израиль предложил Вашингтону содействие. Как отметил источник WSJ, военнослужащие США самостоятельно эвакуировали обоих пилотов, однако в это время израильская сторона наносила авиаудары для обеспечения безопасности спасательной операции.

В начале марта израильская база оказалась на грани обнаружения, пишет газета. Местный житель заметил необычно высокий уровень военной активности, после чего иракские военные направились на разведку, но подверглись атаке. В дальнейшем власти Ирака выслали на проверку местности дополнительные силы, которые выявили признаки возможного присутствия там воинского контингента.

WSJ отмечает, что временные объекты перед проведением военных операций создают и Соединенные Штаты. Как сообщает издание, аналогичный пункт был развернут в Иране во время эвакуации американских пилотов в начале апреля. После завершения спасательной миссии США уничтожили самолеты и вертолеты, которые не могли покинуть базу.