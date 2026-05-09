Тайный военный объект Израиля обнаружен на территории Ирака

Израиль до начала вооруженного конфликта с Ираном создал на территории Ирака секретный военный объект. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, база использовалась в качестве логистического узла для ВВС Израиля. На ней также размещались подразделения спецназа и поисково-спасательные группы, предназначенные для действий в случае, если израильские самолеты будут сбиты в ходе боевых действий.