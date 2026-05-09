В Зальцбурге и Инсбруке прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

«В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Генерального консульства совместно с соотечественниками возложили венки и цветы к советским воинским захоронениям на кладбищах Зальцбурга и Грёдига, где покоятся советские военнопленные и угнанные на принудительные работы гражданские лица», — сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.