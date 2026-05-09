В Зальцбурге и Инсбруке прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

Сотрудники генконсульства России в Австрии провели мероприятия ко Дню Победы.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники генконсульства России в Зальцбурге и представители организаций соотечественников провели памятные мероприятия в Австрии по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в российском генконсульстве.

«В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Генерального консульства совместно с соотечественниками возложили венки и цветы к советским воинским захоронениям на кладбищах Зальцбурга и Грёдига, где покоятся советские военнопленные и угнанные на принудительные работы гражданские лица», — сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.

Памятные мероприятия также прошли в Инсбруке в федеральной земле Тироль, где цветы были возложены к советскому воинскому захоронению на интернациональном кладбище.

Мероприятия в Зальцбурге завершились концертом, посвященным годовщине Победы. С приветственным словом к гостям обратился генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, который отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа.

В мероприятиях приняли участие представители организаций соотечественников, австрийской общественности и сотрудники генконсульства РФ.