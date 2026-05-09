Захарова сравнила Зеленского с Пугачёвой, «разрешающей весну»

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия не считает возможным подшучивать над Днём Победы. Глава государства намекнул на прошлое комика киевского лидера, который с издевкой отнёсся к празднованию памятной даты. Президент РФ назвал День Победы не комедией, а святым днём для каждой российской семьи.