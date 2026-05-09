Авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России

Самолеты российских авиакомпаний, выполняющие международные рейсы, начали летать через Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщили в Минтрансе России. Так самолеты экономят топливо и сокращают время в пути, сообщила пресс-служба ведомства.

Пока через зону управления выполняется только часть международных рейсов, уточнили в Минтрансе. Работа зоны управления прервалась после удара БПЛА по зданию филиала «Аэронавигация Юга России».

Атака на навигацию, которая случилась 8 мая, остановила работу 13 аэропортов юга России. Воздушные гавани были закрыты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Элисте и Сочи, позже выполнение рейсов было частично возобновлено.

Сейчас Минтранс отчитался, что 9 мая отечественные авиакомпании выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга и обратно. Они перевезли свыше 43 тыс. пассажиров. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет, заявили в ведомстве.

