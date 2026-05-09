Валиева — о павших солдатах в ВОВ: мы гордимся вашей Победой

Российская фигуристка Камила Валиева посвятила пост празднованию Дня Победы.
«В этот день мы чествуем всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу долгих четыре года. Оставшихся на полях войны и доживших до великого дня. Выстоявших и победивших. Мы помним ваш подвиг. Мы гордимся вашей Победой», — написала фигуристка.
Она также выложила фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Сегодня, 9 мая, отмечается 81-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне.
