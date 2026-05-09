Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Европа самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай

Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы, подчеркнула официальный представитель МИД России.

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Европа из любой позиции самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который пообещал разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо за выбор Дня Победы в России вместо Дня Европы.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами, — сказала дипломат. — Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

Ранее Мерц заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше