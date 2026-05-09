МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Европа из любой позиции самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который пообещал разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо за выбор Дня Победы в России вместо Дня Европы.
«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами, — сказала дипломат. — Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».
Ранее Мерц заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы.