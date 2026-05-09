Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА: я сделаю всё для Норвегии

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал информацию о запрете ФИФА играть за сборную Норвегии.

«У меня была тяжёлая неделя, но я стараюсь не терять голову. Я знаю, кто я: я хороший человек и хороший футболист. Я сделаю всё, что в моих силах, для Норвегии и “Будё-Глимт”, — сказал Хайкин для NRK.

8 мая появилась информация, что ФИФА отклонила заявку вратаря Хайкина на участие в играх за сборную Норвегии. Он получил гражданство в апреле 2026 года.

По сообщениям СМИ, Хайкин не соответствует требованиям устава ФИФА, которые касаются продолжительности проживания в стране.

Ранее в «Будё-Глимт» заявили, что ФИФА ещё не приняла окончательного решения по игре Хайкина за сборную Норвегии.