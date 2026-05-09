NBC: во Флориде после ЧП на лодке госпитализировали 15 человек

Инцидент произошёл на лодке во Флориде — там, предположительно, раздался взрыв. После ЧП в больницы штата доставили 15 человек.
По данным американского телеканала NBC News, инцидент произошёл неподалёку от города Норт-Майами-Бич. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили многочисленных пострадавших. Их состояние не уточняется.
«Всего в районные больницы были доставлены 15 человек», — говорится в публикации.
