Жители Нарвы зажгли фонарики, приветствуя своих соседей из Ивангорода

Жители Нарвы зажгли фонарики вечером 9 мая, приветствуя своих соседей из Ивангорода в День Победы.
Видео прислала RT подписчица. Она рассказала, что эта традиция существует со времён пандемии коронавируса, когда были сложности с прохождением границы.
9 Мая в Ивангороде завершилось ярким салютом. Его наблюдали с обоих берегов реки.
Трансляцию парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы показали на больших экранах в Ивангороде на берегу Нарвы. За трансляцией наблюдали и жители с эстонской стороны реки.
Жительница эстонского города Нарва приехала в Россию навестить родственников и отметить День Победы. На КПП «Ивангород» женщина простояла в очереди несколько часов.
В этом году ещё больше людей собралось на набережной Нарвы посмотреть праздничный концерт в Ивангороде, рассказал RT один из гостей.