Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Нарвы зажгли фонарики, приветствуя своих соседей из Ивангорода

Жители Нарвы зажгли фонарики вечером 9 мая, приветствуя своих соседей из Ивангорода в День Победы.

Жители Нарвы зажгли фонарики вечером 9 мая, приветствуя своих соседей из Ивангорода в День Победы.

Видео прислала RT подписчица. Она рассказала, что эта традиция существует со времён пандемии коронавируса, когда были сложности с прохождением границы.

9 Мая в Ивангороде завершилось ярким салютом. Его наблюдали с обоих берегов реки.

Трансляцию парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы показали на больших экранах в Ивангороде на берегу Нарвы. За трансляцией наблюдали и жители с эстонской стороны реки.

Жительница эстонского города Нарва приехала в Россию навестить родственников и отметить День Победы. На КПП «Ивангород» женщина простояла в очереди несколько часов.

В этом году ещё больше людей собралось на набережной Нарвы посмотреть праздничный концерт в Ивангороде, рассказал RT один из гостей.