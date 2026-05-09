Партия Орбана осудила призывы Мадьяра к отставке президента Венгрии

БУДАПЕШТ, 9 мая. /ТАСС/. Перешедшая в оппозицию партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» осудила попытки нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра добиться ухода в отставку президента страны Тамаша Шуйока. Лидер парламентской фракции ФИДЕС Гергей Гуйяш заявил, что первая публичная речь новоизбранного главы правительства, в которой прозвучали такие призывы, «вызвала серьезные сомнения во многих отношениях».
«Личные и политические нападки на президента республики, а также их агрессивный характер недостойны премьер-министра страны. Защита верховенства права не может быть достигнута путем нападок на руководителей государственных институтов, особенно на главу государства. Президент республики никоим образом не является препятствием для правящей партии, обладающей большинством в две трети голосов, в выполнении ее предвыборных обещаний», — написал Гуйяш на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В инаугурационной речи в парламенте после избрания на пост премьера Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Он утверждал, что президент вопреки своим обязанностям не препятствовал правительству во главе с Виктором Орбаном совершать злоупотребления в политической, общественной и финансовой сферах. Шуйок находится на своем посту в течение двух последних лет.
Планы нового премьера.
Мадьяр обращался к Шуйоку с таким требованием и раньше, сразу же после победы своей партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля. Тогда за президента вступился Орбан, который теперь перешел вместе с возглавляемой им партией ФИДЕС в оппозицию.
Аналогичные призывы к отставке звучали из уст Мадьяра и в адрес других руководителей государственных ведомств, в том числе председателей Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, начальника Контрольно-ревизионного управления. Лидер «Тисы» называл их «марионетками Орбана» и грозился в случае несогласия отстранить от должности, используя предоставленные ему полномочия и юридические возможности. По итогам выборов «Тиса» получила в парламенте 141 место из 199 и уже дала понять, что будет вносить поправки в конституцию.
По мнению юристов, помешать Мадьяру осуществить эти планы может Конституционный суд Венгрии. Его 11 членов избираются парламентом сроком на 12 лет, и их переизбрание не предусмотрено основным законом. Это обеспечивает их независимость от других ветвей власти.
Петиция в защиту президента.
В конце апреля в стране начался сбор подписей под петицией в защиту главы государства. В ней указано, что нападки на него со стороны лидера «Тисы» создают крайне опасный прецедент. «Победа на выборах не дает ни одной из партий права бесконтрольно отменять конституционные гарантии», — говорится в документе. Его авторы убеждены, что Шуйок должен остаться президентом Венгрии.
В соответствии с законодательством он был избран на высший государственный пост большинством голосов членов парламента в 2024 году по предложению партии ФИДЕС. Шуйоку 70 лет, он профессиональный юрист, ранее был председателем Конституционного суда.
Президент Венгрии считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров, именно в этом граждане страны видят его главную роль. В то же время его властные полномочия достаточно ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и т. п.). Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.