Bloomberg: мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами

Глобальные запасы сырой нефти истощаются с большой скоростью на фоне конфликта Соединённых Штатов и Ирана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как следует из публикации, по оценкам экспертов компании Goldman Sachs, видимые резервы нефти в настоящий момент уже приблизились к минимальным показателям с 2018 года из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива.

Руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева пояснила, что текущая ситуация напрямую грозит дефицитом топлива и резкими скачками цен на биржах.

По её словам, мировой энергосистеме требуется определённый объём ресурсов для поддержания операционного минимума, поэтому критические проблемы с поставками у таких стран, как Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины, могут начаться уже через месяц.

Ранее сообщалось, что уровень добычи нефти государствами — членами ОПЕК в апреле стал самым низким с 1990 года, сократившись на 420 тыс. баррелей в сутки.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
