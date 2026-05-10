"Они тут как тут, цап-царап": Путин объяснил, зачем Финляндия вступила в НАТО

Российский лидер Владимир Путин порассуждал о причинах вступления Финляндии в НАТО. Он напомнил, что у Москвы и Хельсинки не было нерешенных территориальных споров. Финляндия хотела «оттяпать» что-нибудь у России. Так Владимир Путин сказал в ходе пресс-конференции вечером 9 мая.
Президент РФ добавил, что Хельсинки надеялся на выгоду от якобы возможного поражения Москвы. По его словам, власти Финляндии «прекрасно понимали», что никаких территориальных споров у страны с Россией нет.
«Всё было давно решено. Надеялись, что здесь у нас всё рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Значит, вот они уже там границу строят по реке Сестре», — заключил Владимир Путин.
В ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо президент РФ указал на навязывание Евросоюзом и НАТО конфронтационной линии. Глава государства отметил, что контакты Москвы и Братиславы сейчас осложнены событиями вокруг Украины и общей внешнеполитической обстановкой.